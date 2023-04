Casa natale gratis e una corrida in omaggio a Picasso a Malaga

(ANSA) - MADRID, 06 APR - La città natale di Pablo Picasso, Malaga, e il resto della Spagna si preparano a omaggiare in modo speciale il grande pittore in occasione del 50esimo anniversario di morte (8 aprile). Nel quadro di una ampia serie di iniziative promosse dai governi spagnolo e francese, sabato e domenica la casa natale dell'artista offre ad esempio una due giorni a porte aperte, con tanto di visite guidate ad hoc. Un altro appuntamento atteso nella città andalusa in cui Picasso nacque nel 1881, sempre in programma sabato 8 aprile, è la cosiddetta corrida di tori "picassiana", evento in cui verrà celebrata la passione del pittore per la tauromachia. (ANSA).