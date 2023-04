A Pietrasanta 1/a mostra in Italia artista russa Alisa Yoffe

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 06 APR - A Pietrasanta (Lucca) la prima mostra in Italia dell'artista russa Alisa Yoffe.

Quindici le opere esposte e realizzate con l'iPhone.

L'inaugurazione è in programma il 7 aprile ore 17. Alisa Yoffe, si spiega in una nota, "è un'artista politica ma è vano cercare nel suo lavoro riferimenti precisi alla realtà: il linguaggio agisce a livello metaforico, sia quando usa le parole che le immagini. La censura, l'ossessione del controllo, la limitazione delle libertà possono essere elusi dalla recente svolta verso l'astrazione, indubbiamente più difficile da decifrare". Non è la prima né la sola a disegnare su iPhone che "maneggia come un taccuino di appunti 'live', potendo così lavorare in qualsiasi posto si trovi, anche in situazioni parecchio scomode dove le è capitato di trovarsi parecchie volte, comprese le manifestazioni politiche prima dello scoppio della guerra", si spiega ancora.

Dopo aver registrato i momenti, gli scorci, le impressioni preleva dal suo archivio un'immagine scelta mai casualmente e la riporta su enormi rotoli di carta, tessuti, tele o direttamente sulle pareti, aprendo così un dialogo tra analogico e digitale.

'About. The most important things. In my broken life' è organizzata da The Project Space e Tg residency e curata da Sofiya Kovaleva e Luca Beatrice. L'artista si è formata e ha lavorato in Russia fino all'inizio della guerra in Ucraina, quando si è trasferita a Tiblisi in Georgia perchè attiva collaboratrice della scena artistica di opposizione al governo russo. (ANSA).