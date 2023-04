Inside Out di Jr, in piazza San Carlo oltre 200 scatti

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Ha preso il via oggi intorno alle ore 11 l'azione di arte pubblica Inside Out, progetto che ha reso famoso a livello internazionale il nome dell'artista francese Jr e che ha festeggiato dieci anni in questi mesi, toccando oltre 140 città nel mondo con tappa per la prima volta a Torino. Fino alle 18 un van personalizzato da Jr, attrezzato all'interno con un set fotografico, ha permesso di scattare in piazza San Carlo i ritratti di 200 cittadini torinesi solo oggi, immediatamente stampati su carta da manifesto e incollati sul pavimento della piazza nella parte antistante le Gallerie d'Italia - Torino, nel tratto del sottoportico e nel cortile del museo di Intesa Sanpaolo. Tra i partecipanti anche alcune associazioni di migranti coinvolti dalla Compagnia di San Paolo.

L'iniziativa verrà replicata anche domani 6 aprile, sempre dalle 11 alle 18 (con pausa tra le ore 13 e le 14) e il risultato finale potrà essere ammirato da torinesi, turisti e appassionati fino al 10 aprile. L'iniziativa è realizzata da Intesa Sanpaolo e Gallerie d'Italia in collaborazione con il team di Jr, nell'ambito della mostra Déplacé·e·s nel museo torinese, la prima personale in Italia dell'artista francese famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. (ANSA).