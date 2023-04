Al MoMA le opere su carta di Georgia O'Keeffe

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Georgia O'Keeffe come mai prima d'ora era stata studiata: non per i suoi iconici fiori, i petali e le corolle giganti, o per i grattacieli dipinti dal trentesimo piano di un hotel su Lexington Avenue, ma per gli esperimenti su carta realizzati in serie che sfiorano l'astrazione. "Li abbiamo messi insieme come quando giochi a carte e devi metterne insieme quattro uguali per vincere", spiega la curator Samantha Friedman a proposito della nuova mostra del MoMA intitolata "Too see it takes time" (Per vedere ci vuole tempo) che mette sistematicamente insieme disegni, pastelli e acquarelli della 'madre del modernismo', morta quasi centenaria nel 1986 a Santa Fe in New Mexico. I fiori e i crani di bestiame che combinano il mondo sinistro della mortalità con il mistero della natura sono stati finora il punto di approdo del pubblico all'opera di O'Keeffe. "E' un'artista iconica ma il focus è la sua biografia oppure i quadri dei fiori, mentre non si parla mai del processo creativo", spiega all'ANSA Friedman. Il MoMA possiede otto opere su carta della O'Keeffe: "Non sapevo che ognuna era strettamente collegata ad altre come parte di una serie o di una coppia: e se non lo sapevo io, che stavo dentro al museo, probabilmente pochi altri avevano questa idea". Ci sono voluti un paio di anni per mettere insieme gli oltre 120 pezzi della mostra, prestati da 58 collezioni pubbliche e private per illustrare come O'Keeffe abbia lavorato nei decenni della sua lunga carriera. Si parte dai primi anni, 1915-1917, quando la carta è il suo medium principale, per passare a quando nel 1918 l'artista, poi sposata con Alfred Stieglitz, si trasferisce a Manhattan per arrivare ai ritratti degli anni '40 e le vedute aeree del decennio successivo. (ANSA).