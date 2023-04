Morto Michael Roberts, fotografo e regista che amava la Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 04 APR - E' morto all'età di 75 anni Michael Roberts, artista, autore, fotografo, fashion director e regista, considerato un vero guru dello stile a livello mondiale. Il "visionario" Roberts era perdutamente innamorato della Sicilia, visitata per la prima volta nel 1987 e si era trasferito ormai da tempo a Taormina.

Solo un anno fa, a 35 anni da quella prima volta, aveva pubblicato il suo ultimo libro, edito dalla Fondazione Federico II: una lettera d'amore per l'Isola. Un amore che si è tradotto nel volume "Island of Eternal Beauties", più di duecento pagine sostenute dalla Fondazione che, incontrando Roberts in piena pandemia, aveva subito colto la prospettiva artistica del progetto. Per la presentazione del volume ai Giardini di Palazzo Reale a Palermo, tra i presenti c'era anche il suo grande amico Rupert Everett che ha firmato la prefazione del libro. Il volume è stato definito dal Financial Times un "Safari fotografico siciliano". Sono scatti che racchiudono la magia dell'Isola.

Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera Roberts è stato fashion e style director di "Vanity Fair", fashion director di "The New Yorker" e "The Sunday Times", style director di "Tatler", design director di "British Vogue", Paris editor di "Vanity Fair" ed editor di "Boulevard Magazine", molte di queste testate hanno riportato la notizia insieme alla Fondazione Federico II che ha espresso cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Roberts. (ANSA).