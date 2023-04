Al Bargello bronzi di Ghiberti, Verrocchio e Giambologna

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - Il San Giovanni Battista di Lorenzo Ghiberti, l'Incredulità di San Tommaso di Andrea del Verrocchio e il San Luca del Giambologna, tre capolavori della statuaria bronzea rinascimentale, sono in mostra al museo del Bargello di Firenze da domani 5 aprile al 4 settembre. Le opere provengono dal Museo di Orsanmichele, uno dei siti collegati alla rete dei Musei del Bargello, temporaneamente chiuso (dal 12 dicembre 2022 fino al 22 settembre 2023) per lavori straordinari di restauro, messa in sicurezza, riallestimento e miglioria degli accessi. Già chiesa, poi antica loggia per il mercato e dunque deposito di granaglie, Orsanmichele custodisce le statue originali, marmoree e bronzee, raffiguranti i santi patroni delle Arti fiorentine, che progressivamente sono state rimosse dai tabernacoli esterni e sostituite da copie. Le opere selezionate per l'esposizione temporanea al Bargello provengono tutte dalle edicole situate sulla facciata orientale di via de' Calzaiuoli: il San Giovanni Battista di Ghiberti (1413-1416), la prima statua monumentale del Rinascimento, viene dal tabernacolo dell'Arte di Calimala, mentre il San Luca del Giambologna (1602) fu commissionato dall'Arte dei Giudici e dei Notai. L'opera dello scultore fiammingo Jean de Boulogne, divenuto a Firenze Giambologna, non aveva mai avuto altre occasioni fino ad oggi per lasciare Orsanmichele, se non per la messa in sicurezza durante la seconda guerra mondiale e per il restauro del 2001.

Infine, il gruppo verrocchiesco dell'Incredulità (1467-1483) rappresenta l'Università della Mercanzia. "Questa piccola mostra - ha spiegato Paola D'Agostino, direttore dei Musei del Bargello - mira non soltanto a rendere visibili alcune tra le più importanti statue del rinascimento, durante i lavori straordinari previsti quest'anno ad Orsanmichele, ma anche a mettere in collegamento più stretto le collezioni dei Musei del Bargello". (ANSA).