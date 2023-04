Klodin Erb a Roma con "A different kind of furs"

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Fino al 16 luglio gli spazi dell'Istituto Svizzero a Roma ospitano "A different kind of furs", la prima mostra personale di Klodin Erb, una delle pittrici svizzere più rinomate del momento. L'esposizione raccoglie quasi 90 opere, realizzate tra il 1999 e il 2023, alcune delle quali pensate proprio per l'Istituto Svizzero. Si tratta di dipinti di grandi dimensioni, collage, sculture, tessuti e opere video che ripercorrono il lavoro artistico di Klodin Erb attraverso una prospettiva non cronologica, ma piuttosto esplorando le connessioni visive tra tutte le opere.

Per questa mostra l'artista riflette sul concetto di pelliccia e sulle sue associazioni: non solo l'animale, ma anche le connotazioni sessuali, la novella Venus in Furs di Leopold von Sacher-Masoch del 1870 o l'omonima canzone dei Velvet Underground del 1967. Con un allestimento site-specific di opere nuove e già esistenti la mostra, a cura di Gioia Dal Molin, ci fa entrare nell'universo selvaggio, sensuale, gentile e irresistibile di Klodin Erb e ci offre una panoramica del suo lavoro artistico degli ultimi tre decenni, dove in modo libero e sperimentale, vivace e ironico, utilizza pellicce artificiali cucite su tele, pellicce colorate e parrucche e mette in discussione le definizioni di genere e identità.

La mostra è aperta dal mercoledì al venerdì, dalle 14 alle 18; il giovedì dalle 14 alle 20 e il sabato e la domenica, dalle 11 alle 18.

Per quest'occasione l'Istituto Svizzero di via Ludovisi 48 organizza visite guidate e laboratori creativi gratuiti per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni e alle loro famiglie. Info: istitutosvizzero.it (ANSA).