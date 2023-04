Diabolik e Ginko sulle monete in Cupronichel

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Le monete del programma numismatico 2023 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzate dalla Zecca italiana, sono dedicate agli ultimi due personaggi della famosa Serie Fumetti ideata dalle sorelle Giussani: al protagonista, ladro Diabolik e allo storico avversario, l'ispettore Ginko. Le monete da collezione, sono realizzate dall'artista incisore Claudia Momoni e prodotte dalle Officine della Zecca italiana.

Sul dritto della prima moneta, in primo piano, un ritratto di Diabolik. Nel giro, la scritta "Repubblica italiana".

Sul dritto della seconda moneta, un ritratto di Ginko, l'ispettore da sempre alla caccia di Diabolik.

Sul rovescio per entrambe le monete, l'autore raffigura la Jaguar di Diabolik, l'auto dotata di ingegnosi trucchi, protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. In alto, la scritta "WROOOMMM"; a destra, "2023", anno di emissione delle monete; a sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell'autore. in esergo, il valore "5 EURO" e la "R", identificativo della Zecca di Roma.

Le monete in cupronichel, hanno un valore nominale di 5 euro, sono disponibili in versione Fior di Conio, con una tiratura rispettivamente di 12.000 e 10.000 pezzi. (ANSA).