Pala di San Francesco prestata da Pistoia alla National Gallery

(ANSA) - PISTOIA, 30 MAR - La grande tavola raffigurante quattro storie della vita di San Francesco e quattro miracoli post mortem, attribuita al maestro della Croce e al maestro di Santa Maria Primerana, risalente alla metà del XIII secolo, conservata al Museo civico d'arte antica di Pistoia, partirà a metà aprile per raggiungere la National Gallery di Londra dove farà parte della mostra 'Saint Francis of Assisi' prevista dal 6 maggio al 30 luglio. L'opera, una tempera su tavola (cm 160 x 133), eseguita tra il 1250 e 1260 circa e proveniente dalla chiesa pistoiese di San Francesco, raffigura, secondo un diffuso modello bizantino, il santo titolare al centro e, ai lati, quattro episodi della sua vita terrena e quattro miracoli da lui compiuti dopo la morte.

La mostra 'Saint Francis of Assisi' è la prima grande esposizione nel Regno Unito tesa ad esplorare la vita e il retaggio culturale e spirituale di San Francesco d'Assisi (1182-1226). La cura scientifica dell'esposizione è affidata a Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery, e Joost Joustra, ricercatore di arte e religione. "I primi contatti per prestare l'opera al museo londinese - spiega l'assessore alle attività e istituti culturali del Comune di Pistoia Benedetta Menichelli - risalgono alla recente visita a Pistoia del direttore della National Gallery, Gabriele Finaldi, che ha ritenuto di grande importanza acquisire il prestito della tavola del Museo Civico per la mostra centrata sulla figura di San Francesco di Assisi, trattandosi di una delle più rare e notevoli immagini francescane giunte fino a noi". Il prestito della tavola ha l'autorizzazione dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, già notificata all'ente organizzatore della mostra, anche perché l'opera dovrà uscire dal territorio della Repubblica Italiana per raggiungere un Paese fuori dall'Unione europea. (ANSA).