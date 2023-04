Gallerie d'Italia Torino, il van di JR sarà set fotografico

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Il 5 e 6 aprile un van personalizzato da Jr sarà presente in piazza San Carlo a Torino, davanti alle Gallerie d'Italia: il mezzo, attrezzato all'interno con un set fotografico, permetterà di scattare i ritratti di circa 400 cittadini torinesi, che saranno immediatamente stampati su carta da manifesto e incollati sul pavimento della piazza nella parte antistante le Gallerie d'Italia - Torino, nel tratto del sottoportico e nel cortile del museo di Intesa Sanpaolo.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della mostra JR Déplacé·e·s, la prima personale in Italia dell'artista francese famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Un nuovo tassello dell'esposizione che occupa circa 4.000 metri quadrati del museo di piazza San Carlo dove, combinando diversi linguaggi espressivi, JR porta il suo tocco personale per raccontare la realtà e stimolare riflessioni sulla fragilità sociale. La mostra Déplacé·e·s è realizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e curata da Arturo Galansino. Attorno all'esposizione viene realizzato un ricco palinsesto di eventi inseriti nel public program #Inside che, attraverso l'incontro con personalità del mondo della cultura, consente di approfondire temi legati alle riflessioni scaturite dalla mostra. (ANSA).