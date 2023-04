Dominique White vince il Max Mara Art Prize for Women

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - E' l'artista Dominique White la vincitrice della nona edizione del Max Mara Art Prize for Women.

Il suo nome è stato proclamato nel corso di una cerimonia alla Whitechapel Gallery di Londra dalla direttrice della galleria Gilane Tawadros e Luigi Maramotti, presidente di Max Mara Fashion Group. Partner del premio sono Max Mara, Whitechapel Gallery e Collezione Maramotti, che collaborano in ogni fase del percorso.

Unico premio per le arti visive di questo genere nel Regno Unito, viene assegnato ogni due anni dal 2005. Il premio è aperto ad artiste emergenti con base nel Paese che non hanno ancora esposto le proprie opere in una mostra antologica. Il Max Mara Art Prize offre a Dominique White un periodo di residenza della durata di sei mesi da trascorrere in Italia, organizzata su misura per consentirle di dare forma e sviluppo alla proposta con la quale si è aggiudicata il premio. Tale percorso culminerà con una grande esposizione prevista per il 2024, prima alla Whitechapel Gallery di Londra e successivamente alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia. (ANSA).