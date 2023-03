"Assonanze", i colori di Nicoletta Gatti in mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Le sale espositive dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze ospitano dal 2 al 29 aprile "Assonanze", la prima mostra personale di Nicoletta Gatti.

L'esposizione, curata da Carlo Pizzichini, raccoglie 26 tele della raffinata pittrice che racconta, attraverso la purezza del colore e l'essenza dei segni, un mondo dove il pensiero e il percorso dell'uomo si celano dietro la cortina dell'arte. «Nelle sue opere pittoriche si riconosce l'alta qualità della ricerca espressiva - ha commentato Cristina Acidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno - che dà valore all'arte, fondamento della nostra Accademia fin dal 1563». L'artista porta il suo personale omaggio alla città con "Rosso Cardinale", un'imponente e inedito dipinto il cui protagonista è il pigmento che crea una velata architettura dove si racchiudono la bellezza e la purezza del colore e il loro essere materia e luce, struttura e frammento.

Le opere di Nicoletta Gatti si inseriscono in un processo di ricerca e di sperimentazione del colore, realizzato con i più disparati strumenti, esistenti o costruiti dall'artista stessa per ottenere il giusto effetto plastico e luminoso. All'Accademia delle Arti del Disegno, la più antica al mondo, vi aderirono tra gli altri Benozzo Gozzoli, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti quando ancora, secondo gli statuti medievali, i pittori venivano assimilati agli speziali per la macinatura e la preparazione dei colori. Ed è proprio questo forte richiamo all'alchimia e all'assolutezza del colore che Nicoletta Gatti porta a Firenze con le sue opere.

La mostra prosegue nella piccola sala adiacente la principale, dove sono esposte una serie di 6 lavori tessili realizzati con filo di cotone o lino su juta. L'artista qui utilizza il filo e l'ago al posto del pennello e delle spazzole, ma sempre racconta di colore, di congiunzione di pensieri, di genesi e di vita, cucendo tracce per costruire percorsi astratti. La mostra gratuita è aperta dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, e la domenica dalle 10 alle 13. (ANSA).