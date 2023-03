L'arte di Guido Reni si prende la scena al Prado

(ANSA) - MADRID, 27 MAR - È tutto pronto al Prado di Madrid per aprire al pubblico le porte della mostra 'Guido Reni', atteso progetto espositivo sul maestro pittorico bolognese. Fino al prossimo 9 luglio i visitatori del prestigioso museo madrileno potranno contemplare 96 opere, di cui 73 realizzate da Reni stesso, raccolte appositamente per l'occasione. Molti di questi dipinti e sculture sono stati prestati da istituzioni internazionali o privati: tra questi, c'è la 'Strage degli innocenti', celebre quadro custodito alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, il 'Trionfo di san Giobbe', salvatosi dall'incendio che colpì Notre Dame nel 2019 e recentemente restaurato, e 'l'Immacolata concezione' posseduta dal Metropolitan di New York.

Presenti, inoltre, anche le due versioni del quadro di Reni 'Atalanta e Ippomene', una delle quali è già abitualmente esposta al Prado, mentre l'altra è arrivata a Madrid dal Museo di Capodimonte a Napoli.

L'esposizione sarà accompagnata da alcuni eventi culturali legati alla figura di Guido Reni, come un congresso internazionale in programma il 15 e 16 giugno.

Prima dell'apertura al pubblico, la mostra - curata in collaborazione con la Fondazione Bbva - verrà inaugurata ufficialmente alle 19 del 27 marzo dal ministro della Cultura spagnolo Miquel Iceta e dal suo omologo italiano Gennaro Sangiuliano. I due ministri si sono inoltre incontrati in mattinata al ministero della Cultura spagnolo. (ANSA).