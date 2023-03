Porte aperte in oltre 100 case-museo dei personaggi illustri

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Sono quattro le realtà lombarde che prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del primo e 2 aprile dall'Associazione Nazionale Case della Memoria. In Italia sono oltre 100 le case museo italiane che apriranno le porte: tra queste, in Lombardia, la Fondazione Vittorio Mazzucconi di Milano, il Museo Diotti di Casalmaggiore (Cremona), Villa Bernasconi, "La casa che parla" a Cernobbio (Como), il Museo Ponchielliano a Casalbuttano (Paderno Ponchielli, Cremona). La Fondazione Vittorio Mazzucconi di Milano, creata nel 1995 per favorire la conservazione e la conoscenza dell'opera dell'architetto, pittore e filosofo milanese, sarà visitabile in entrambi i giorni a ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito (ore 14-18) anche al Museo Diotti di Casalmaggiore, pinacoteca dell'800 e casa-museo volta a ricostruire l'immagine dell'atelier e a restituire didatticamente il metodo di lavoro dell'artista. Villa Bernasconi, uno dei rari esempi di architettura liberty sul Lago di Como e unica villa cernobbiese aperta al pubblico, sarà visitabile in entrambi i giorni a ingresso ridotto (5 euro). Il fine settimana del primo e 2 aprile sarà anche l'occasione per visitare a ingresso gratuito la casa museo di Amilcare Ponchielli dove si possono ammirare i suoi pianoforti, la scrivania e la sala da pranzo, oltre a teche con spartiti, lettere e vari documenti e poi ancora la divisa da capobanda e quella da parata. (ANSA).