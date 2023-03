'SuperNature' al Mann con le street artists Lediesis

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Con "SuperNature", le Lediesis tornano al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che conferma l'attenzione per i linguaggi artistici contemporanei e per la street art. La mostra, che si aprirà il 22 marzo 2023 alle 11.30, in occasione dell'arrivo della primavera, vuole celebrare la Madre Terra attraverso le immagini di dee e donne, prendendo spunto anche dalle icone femminili del Mann.

Il racconto si snoderà dal Giardino delle Fontane - allestito con le immagini di eroine contemporanee, che narrano della fragilità del nostro ecosistema- alla sezione Affreschi, dove le opere di Lediesis dialogano con i capolavori custoditi nel Museo e parlano di un antico rapporto simbiotico tra l'uomo e la natura.

"Ringraziamo il direttore Paolo Giulierini per la grande sensibilità ai nuovi linguaggi dell'arte - è il messaggio delle due artiste che voglionio restare anonime - La mostra, concepita appositamente per gli spazi del Mann, vuole porre l'attenzione sull'antico e ancestrale rapporto che le dee, archetipo delle forze intrinseche del nostro essere, hanno con la Natura. Le Dee, detentrici di saperi che nel corso del tempo sono andati perduti, riannodano quel rapporto indissolubile che ci connette alla MadreTerra. Legame che apparentemente sembra dimenticato, ma a livello profondo non abbiamo perso".

La mostra si concluderà il 22 maggio. Contemporaneamente all'allestimento Lediesis, come è loro abitudine, realizzeranno un intervento di 'arredo urbano' nel centro storico di Napoli.

Lediesis sono note per le loro Superwomen, figure femminili che ispirano ancora le nuove generazioni. Esordiscono nel 2019, quando hanno iniziato a realizzare i primi paste - up in tutta Italia, creazioni che trattano in maniera leggera e giocosa temi importanti, come la parità di genere e i diritti umani. Le eroine dipinte sono raffigurate con una S fiammeggiante sul petto e strizzano l'occhio al passante con piglio sbarazzino e complice. (ANSA).