Snodi, tre hub culturali nelle Langhe, Monferrato e Roero

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - La cultura motore di sviluppo locale. Tre luoghi delle Langhe, Monferrato e Roero diventeranno veri e propri hub, spazi creativi, luoghi di aggregazione e di cultura grazie a una ristrutturazione mirata a metterli a disposizione delle comunità di giovani e delle associazioni del territorio. E' l'obiettivo di Snodi. Colline co-creative di Langhe, Monferrato e Roero, progetto quadriennale - dalla fine del 2022 al 30 giugno 2026 - promosso dai comuni di Guarene e Neviglie (Cuneo) e Piea (Asti) nelle colline del Sud Piemonte i cui paesaggi vitivinicoli sono patrimoni dell'Unesco. Il progetto, che al centro musica e arte contemporanea, è finanziato dal Piano Europeo Next Generation Eu con un investimento 2.560.000 euro.

I principali partner, che affiancano Guarene (comune capofila e soggetto attuatore), Neviglie e Piea, sono la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, International Music Exchange Association e Apro Formazione. Gli hub saranno realizzati nei tre borghi: a Guarene si interverrà su rifacimenti di alcune piazze e strade e nella realizzazione di una passeggiata che la collegherà con il Parco d'Arte Sandretto Re Rebaudengo e il vicino comune di Castagnito. A Neviglie verrà recuperata la parte superiore della canonica della Parrocchiale di San Giorgio, mentre a Piea verranno recuperati l'ex circolo ricreativo e uno spazio museale per farne un osservatorio ambientale e una struttura ricettiva. Significativi i risultati attesi: 618 giovani coinvolti in esperienze formative e lavorative, 1200 persone sensibilizzate sull'importanza dell'economia culturale, 535 bambini e ragazzi coinvolti in esperienze ludiche ed educative, 12 eventi realizzati con le comunità locali, 3 spazi per la creatività e l'arte a gestione pubblico-privata. (ANSA).