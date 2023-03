A Brera per un giorno omaggio a Russoli coi suoi capolavori

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Una mostra lunga un giorno: tanto durerà alla Pinacoteca di Brera 'Franco Russolo Pop Up' un evento-omaggio, al direttore che ideò la grande Brera e acquistò per questo progetto Palazzo Citterio.

Il 21 marzo (giorno in cui morì a solo 54 anni) verranno infatti esposti tre dei 18 disegni che Russoli commissionò a molti grandi artisti come Manzù, Guttuso e Moore, perché dialogassero con le opere della Pinacoteca.

"Nell'anno della sua morte, invitò i più grandi artisti contemporanei viventi a donare alla Pinacoteca opere che furono trasformate in manifesti di grandi dimensioni dagli Amici di Brera. Per ricordare Russoli nell'anniversario della sua prematura scomparsa, avvenuta il 21 marzo 1977 - ha spiegato l'attuale direttore James Bradburne -, esponiamo tre di questi cosiddetti "d'après" su cavalletto, accanto alle opere che li hanno ispirati".

Saranno quindi esposti un disegno di Moebius legato alla Predica di San Marco di Gentile e Giovanni Bellini, un'opera di Graham Sutherland collegata al Ritrovamento del corpo di San Marco di Tintoretto e una di Valerio Adami che fa riferimento alla statua di Napoleone realizzata da Canova.

Questo è il primo di tre eventi in programma quest'anno legati ad altrettanti importanti direttori di Brera: quello per Ettore Modigliani si terrà il 22 giugno mentre la giornata di Fernanda Wittgens sarà il 12 luglio. (ANSA).