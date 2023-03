In Gb compare un altro Banksy, sul muro d'una fattoria diroccata

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - Il profilo nero di un bambino e di un gatto alla finestra, come nel negativo di una foto, tracciato su ciò che resta di una fattoria semi demolita a Herne Bay, nella contea del Kent. E' l'ultima opera rivendicata da Banksy, misterioso artista e writer di Bristol che stavolta è tornato a lasciare traccia nel sud della natia Inghilterra con un'opera a metà strada fra intimismo lirico e denuncia dell'abbandono sociale intitolata Morning is Broken: gioco di parole rispetto all'espressione inglese Morning has Broken (Il mattino è spuntato), che fa da titolo fra l'altro a una celebre canzone di Cat Stevens, leggenda del folk-rock britannico convertito da tempo all'Islam.

La scoperta del graffito, fra i residui della derelitta Blacksole Farm, è rimbalzata sul web e sui media del Regno Unito nelle ultime ore. La paternità è stata poi confermata dal medesimo Banksy sul suo profilo Instagram.

La costruzione è in fase di demolizione, come hanno ribadito fonti della società Kitewood, attuale proprietaria del terreno.

E i lavori sono destinati ad andare avanti, una volta che il pezzo di muro con il disegno sarà presumibilmente scorporato e messo in sicurezza. A febbraio una precedente opera di Banksy, intitolata Mascara, era pure comparsa su un edificio in via di smantellamento nella zona, in occasione del giorno di San Valentino: su un pezzo di muro preso poi in consegna dall'amministrazione comunale locale per essere trasferito in esposizione nel parco pubblico di Dreamland. (ANSA).