A Parigi gli oli su tela di Hommage raccontano l'opera di Del Re

Apre il 16 marzo alla Galleria Maeght di Parigi la mostra 'Hommage', personale di Marco Del Re, pittore e incisore italiano di levatura internazionale, morto a Parigi nel 2019. L'allestimento, a cura della Galleria, presenta una selezione di opere dell'artista, trasportando il visitatore nel suo romantico e fantastico universo. Autentici inni all'architettura, alla pittura, alla musica e al teatro, gli oli su tela esposti alla Galerie Maeght sono, spiega una nota di presentazione, "una porta d'accesso a un viaggio nel tempo e nei grandi movimenti artistici, un tuffo nell'universo del pittore, intriso di mitologia, letteratura e poesia".

L'opera di Del Re trae ispirazione dai grandi maestri della storia dell'arte come Henri Matisse, André Derain, Georges Braque, Giorgio de Chirico e Francis Picabia. La mostra omaggio ripercorre la sua opera a partire dall'ultimo decennio del Novecento, quando si dedicò definitivamente alla pittura. Al centro del suo lavoro c'è il colore. I suoi grandi nudi monocromi, disponibili in rosso, blu, giallo, nero, rendono un tributo alla statuaria romana e al primitivismo italiano.

Tuttavia è nel buio che l'artista riesce ad estrarre la luce più autentica della sua pittura. In alcune composizioni il nero è dominante, ma anche allusivo a innumerevoli frammenti di memoria. Privo di ogni connotazione malinconica, è il compagno della luce e del colore.

Dal 1988 il lavoro di Del Re è esposto alla Galerie Maeght: un viaggio attraverso epoche diverse in cui tradizione classica e pittura moderna s'incontrano. "Distaccato e ironico - continua la nota - riscrive a modo suo la storia dell'arte nel suo lavoro, che si sviluppa in riferimento alla memoria di certi periodi della pittura o dell'architettura: dipinge paesaggi industriali in rovina, città, piazze italiane, interni. Una libertà visibile nelle sue litografie, nelle sue incisioni, nei suoi dipinti". La personale è visitabile fino al 24 giugno.

