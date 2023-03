"Materia e perimetro", Primarosa Cesarini Sforza a Roma

di Ida Bini (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Disegni, dipinti, istallazioni, ceramiche, grafiche, libri d'artista: sono le opere presenti nella retrospettiva "Primarosa Cesarini Sforza - La materia e il perimetro", che il Casino dei Principi di Villa Torlonia a Roma ospita dal 5 aprile al 2 luglio.

La mostra, a cura di Michela Becchis, ripercorre i 50 anni di attività dell'artista, dagli esordi al lungo periodo americano fino alle ultime creazioni. Le opere esposte ricostruiscono la lunga carriera di Primarosa Cesarini Sforza e la sua costante capacità di confrontarsi con la materia, che l'ha portata a sperimentare le più disparate tecniche creative, e di intrecciare relazioni, di dialogare con l'arte del suo tempo senza far venire meno la solidità della sua ricerca.

Allestita in una scomposizione critica per periodi, la mostra offre ai visitatori un esauriente spaccato del lungo percorso artistico di Primarosa Cesarini Sforza, che ha indagato con cura il suo tempo in ogni suo mutamento intimo e collettivo. Il titolo dell'esposizione nasce dalle due coordinate che hanno contrassegnato il suo lavoro artistico: da un lato il confronto con la materia che l'ha spinta a provare forme diverse e dall'altro un uso della memoria come perimetro dentro cui confrontarsi, una memoria che è chiave di interpretazione del suo essere sempre nella contemporaneità.

Promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e in collaborazione con KMSTUDIO e TraLeVolte, l'esposizione offre ai visitatori il lavoro incessante dell'artista che, solo visto nella sua interezza, dimostra la compattezza intorno ai due concetti di materia e perimetro. Vi sono esposti anche inserti scritti nei quali l'artista racconta la sua biografia, oltre a cataloghi degli anni newyorkesi e documenti - fotografie e registri - sul successo delle sue opere all'estero, da New Delhi a Istanbul, dall'Iran all'Argentina.

Aperta dal 5 aprile al 2 luglio, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 19, la mostra "Primarosa Cesarini Sforza - La materia e il perimetro" ha anche un catalogo, edito da AAIE Center for Contemporary Art. (ANSA).