Una mostra di foto rivisita a Madrid gli anni d'oro di Bowie

(ANSA) - MADRID, 14 MAR - A 50 anni dall'uscita di Aladdin Sane, uno dei più importanti dischi di David Bowie, Madrid diventa da domani scenario di una nuova esperienza per i suoi fan: un'immersione inedita negli "anni d'oro" dell'artista britannico resa possibile dalla mostra 'Bowie taken by Duffy', che ricostruisce cinque sessioni fotografiche di cui è stata protagonista la pop star tra il 1972 e il 1980, opera del suo connazionale Brian Duffy. Ospite dell'Ordine Ufficiale degli Architetti di Madrid, l'esposizione è stata curata da Chris Duffy, figlio del fotografo Brian Duffy e prodotta dall'azienda Sold Out in collaborazione con il Duffy Archive e Nomad Exhibitions. Tra le immagini incluse in un ricco percorso di scatti iconici, video, negativi, disegni e altri elementi rievocativi di quegli anni, c'è anche l'unica copia originale della celeberrima copertina di Aladdin Sane, in cui appare il volto di Bowie attraversato da un raggio. La mostra sarà aperta a Madrid da domani fino al 25 giugno 2023: il prezzo generale di ingresso è di 14,90 euro. L'obiettivo di Sold Out è di portare poi l'esposizione in altre sedi, anche fuori dalla Spagna.

(ANSA).