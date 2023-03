Musei a portata di zampa, servizio nei Musei Civici Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAR - I Musei Civici di Venezia diventano dog-friendly grazie all'accordo con Bauadvisor, portale di comunicazione e servizi globali dedicato al mondo dei cani e dei loro proprietari.

L'offerta, annuncia il Comune, si propone di intercettare e rispondere a un'esigenza diffusa tra i proprietari e amanti dei cani, con l'obiettivo di favorire l'accessibilità del patrimonio museale verso più ampie fasce di pubblico.

"La città di Venezia - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - è lieta di promuovere con i suoi Musei la cultura pet-friendly, accontentando così anche nuove fasce di pubblico alla visita del patrimonio museale. Il servizio permetterà di visitare il museo in totale serenità, affidando gli amici a quattro zampe a un team specializzato".

A prenotazione effettuata sul portale, gli operatori del servizio saranno pronti ad accogliere il visitatore davanti all'ingresso della sede museale civica indicata e prendere in consegna temporanea l'amico a quattro zampe, per farlo passeggiare nelle aree limitrofe, riconsegnandolo poi al suo proprietario direttamente davanti al Museo alla fine della sua visita. (ANSA).