Leonardo ai Musei Reali, dal 7 al 16 aprile l'Autoritratto

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - La Biblioteca Reale di Torino espone tredici opere di Leonardo da Vinci, tra cui i celebri fogli con l'Autoritratto, il Volto di fanciulla, la Testa virile di profilo incoronata d'alloro e il Codice sul volo degli uccelli. L'esposizione è arricchita da una rara selezione di disegni, manoscritti, incunaboli, antiche carte geografiche che illustrano gli eventi che accompagnarono la vita di Leonardo dal 1452 al 1519. Dal 7 al 16 aprile la visita, che si rinnova ogni anno in occasione delle feste pasquali, permette di ammirare le opere di Leonardo conservate a Torino. Dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 19, guide di CoopCulture accompagnano il pubblico alla scoperta della Biblioteca Reale e del suo grande patrimonio vinciano. L'ingresso è consentito solo con visita guidata al costo di 20 euro.

Dal 18 aprile al 9 luglio, l'esposizione prosegue con le copie al vero dei disegni di Leonardo, realizzate con sofisticate tecniche di riproduzione in facsimile. I disegni sono manufatti estremamente fragili: le copie ad altissima definizione sono uno strumento che la tecnologia ci offre per rispondere alle opposte necessità di garantire al pubblico la possibilità di conoscere le opere di Leonardo e, al tempo stesso, di preservarle.

La mostra dal titolo Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo è sostenuta da Smartart Torino e da Omt - Officine Meccaniche Torino, realizzata in collaborazione con CoopCulture e con il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e della Città di Torino. (ANSA).