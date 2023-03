Gilbert George, mostra in Florida sulla scia del loro museo

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - Una nuova serie di Gilbert & George attraversa l'Atlantico e sbarca in Florida sulla scia dell'apertura, il primo aprile, del nuovo Centro per le arti fondato a East London dal cinquantennale sodalizio esistenziale e artistico all'insegna del motto Art For All. Riappropriandosi di iconografie medievali delle vetrate delle cattedrali, le Corpsing Pictures presentate dal 12 aprile da White Cube raffigurano l'altoatesino Gilbert Prousch e il britannico George Passmore, sposati dal 2008 ma insieme da quando nel 1967 si incontrarono alla scuola d'arte St. Martins in the Fields, stesi per terra su cumuli di ossa e piante in decomposizione, addosso i completi impeccabili alla Savile Row, stavolta color rosso fiamma: questi presumibilmente confezionati dagli ultimi di sette sarti di quartiere (East London) impiegati dalla coppia fin dagli esordi. Corpsing, spiega White Cube, evoca l'idea dei cadaveri ma anche, nel termine inglese, quello dell'attore che esce dalla parte, o perché dimentica le battute o perché ride, o ancora perché fa ridere gli altri interpreti. "Opere che possono essere lette come un paradosso o un aforisma in cui la giustapposizione di temi agli antipodi creano livelli di interpretazione che vanno al di là della prima impressione". (ANSA).