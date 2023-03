'Donne del Sahel', il cuore del Mali in piazza Navona

Stregata dal Mali fin dal suo primo viaggio, ormai più di trent'anni fa, Irene Lopez de Castro vuole "far viaggiare gli altri con la sua pittura".E ci riesce benissimo.Le sue opere, così piene di luce e di fascino, trasportano chi le guarda nella magia dei mercati e nel magnetismo dell'universo africano.Con un filo conduttore, il fiume Niger, fonte d’ispirazione per la nota pittrice spagnola che, nella mostra appena inaugurata a piazza Navona, rende anche un omaggio esplicito alle donne del Sahel, "maestre di resilienza", alla loro bellezza e alla loro forza interiore.

Sguardi intensi e fieri nei ritratti femminili, molti di loro dipinti su tavole e - come il resto delle oltre 30 opere esposte - con tecniche miste: olio, oro e acquarelli mescolati anche con il fango del "bogolan", una tecnica tradizionale imparata dall'artista in Mali.Bellissimi anche i taccuini di viaggio.Alla sala Dalì dell'Istituto Cervantes, dove la mostra è aperta fino al 15 aprile, sarà presentato mercoledì prossimo anche il libro autobiografico di Lopez de Castro, "Memorie del fiume Niger, il sogno di Timbuctù", un evento accompagnato dalla musica della kora di un "griot" africano. Nel corso degli anni la pittrice madrilena ha stretto amicizie durature con le donne di Timbuctù, che sente spesso ma non vede da tempo per i problemi di sicurezza nel Paese.Purtroppo, come lei stessa riferisce con tristezza, ora non è più possibile viaggiare nel nord."Ma - aggiunge - la speranza è che i maliani, stanchi di conflitti, trovino una soluzione e torni la pace nel Paese".