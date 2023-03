Archeologia: Tripoli, restaurata la Tomba di Aelia Arisuth

(ANSA) - IL CAIRO, 11 MAR - Dopo anni di lavori di restauro è stata riaperta al pubblico a Tripoli la cosiddetta "Tomba di Aelia Arisuth", nota anche come "dei fedeli di Mitra", l'ipogeo che costituisce uno dei monumenti più rappresentativi di Oea, l'antico nome della capitale libica. Lo annuncia una nota dell'Ambasciata d'Italia in Libia segnalando che l'inaugurazione è stata aperta questo pomeriggio dall'Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi.

La tomba sotterranea si trova a Gargaresc, nella periferia occidentale di Tripoli e il suo recupero, che ha incluso il restauro di dipinti murali, è frutto del lavoro congiunto tra archeologi italiani e libici reso possibile "grazie al sostegno dell'Ambasciata italiana a Tripoli, al prezioso contributo del Prof. Bashir O. Galgham, Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali" del Dipartimento di Antichità della Libia (DoA) e "al sostegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" italiano e della "Fondazione MedA" (Mediterraneo Antico), sottolinea la nota.

Il restauro è stato compiuto "nonostante il particolare contesto socio-politico che attraversa il Paese", viene ricordato, e "segna un ulteriore passo in avanti che l'Ambasciata d'Italia, insieme ai suoi partner libici, compie per rafforzare la cooperazione culturale tra i due Paesi".

