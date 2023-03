Accademia Belle Arti ricorda il fumettista 'Tuono Pettinato'

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - L'Accademia di Belle Arti di Bologna dedica il pomeriggio del 16 marzo, in Aula Magna, a Tuono Pettinato, pseudonimo di Andrea Paggiaro (Pisa, 1976-2021), fumettista e illustratore, per molti anni docente di Fumetto Umoristico, e lancia la prima edizione della borsa di studio promossa dalla Fondazione a lui dedicata, in collaborazione con Coconino Press Fandango.

'Quel pomeriggio di un giorno da Tuono' è il tema dell'appuntamento, una serie di interventi che vedranno la partecipazione di colleghi, amici ed estimatori di Tuono Pettinato: capace, con eleganza e leggerezza, di attraversare il mondo dell'autoproduzione e quella dell'editoria mainstream, una dimensione pop e di ricerca, uno sguardo ironico ma anche lucido e a volte spietato nel leggere il nostro presente e i suoi paradossi ma anche la storia passata e recente con alcuni personaggi diventati iconici. Per queste caratteristiche era stato chiamato come docente dell'Accademia di Belle Arti fin dall'istituzione del Biennio Specialistico in Linguaggi di Fumetto, dove ha insegnato Fumetto Umoristico per una decina d'anni, fino alla sua prematura scomparsa, avvenuta quasi due anni fa.

L'evento sarà anche l'occasione per lanciare il bando per la prima borsa di studio istituita dalla Fondazione Tuono Pettinato, in collaborazione con l'Accademia e Coconino Press Fandango, a favore di ex-allievi e allieve dell'Accademia di Belle Arti di Bologna "con l'intento di favorire una produzione di volumi a fumetti capaci di farsi portatori di uno sguardo interpretativo del presente". La prima edizione metterà in palio una borsa di studio di 2.000 euro offerta dalla Fondazione Tuono Pettinato e una pubblicazione del lavoro selezionato da parte di Coconino Press Fandango. (ANSA).