Il genio di Armando Trovajoli in mostra a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Documenti, lettere, disegni, foto, oggetti personali: c'è un mondo intero di cinema, musica, teatro nei tanti oggetti selezionati dall'archivio personale per la mostra "Armando Trovajoli. Una leggenda in musica" dedicata al grande pianista, compositore e direttore d'orchestra, a Roma dall'11 marzo al 14 maggio al Museo di Roma in Trastevere. Un viaggio nel mondo di Armando Trovajoli, artista e uomo, fortemente voluto dalla moglie Mariapaola e organizzato nel decennale della sua scomparsa. Musicista eclettico e dalla versatilità ineguagliabile, Trovajoli ha raccontato in musica quasi ottant'anni di vita e di costume, le sue melodie sono state la colonna sonora della generazione del dopoguerra, segnando una pagina fondamentale della cultura italiana. Nella mostra, promossa e prodotta da Roma Capitale e a cura di Mariapaola Trovajoli, Alessandro Nicosia e Federica Nicosia, è possibile ripercorrere l'itinerario di una vita e una carriera che tocca la memoria collettiva. In mostra anche il copione e la partitura cui stava lavorando nei suoi ultimi giorni: una versione teatrale del film Tosca. Non mancano le lettere dal carcere di Franco Califano e alcuni schizzi di Ettore Scola. "Non si tratta solo di un omaggio, ma anche di un punto di partenza - ha affermato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -: cercheremo in futuro di rendere fruibili al pubblico il vasto archivio di Trovajoli. E sarà anche il punto di partenza per una politica culturale a tutto tondo che sappia valorizzare pezzi e componenti importanti di una città come Roma che deve diventare vibrante centro di cultura contemporanea". (ANSA).