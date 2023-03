Chicchi d'inclusione, mostra alla Nuvola Lavazza

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Nella Piazza Verde di Nuvola Lavazza, fino alla fine di marzo, sarà esposta la mostra fotografica Chicchi d'inclusione. L'esposizione riflette sul ruolo delle donne nella filiera del caffè, mettendo in luce i passi compiuti e quelli che ancora devono essere fatti per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere nel settore caffeicolo.

Il Gruppo Lavazza crede fortemente che la promozione dell'uguaglianza di genere sia un motore di cambiamento in grado di accelerare il percorso verso lo sviluppo sostenibile e la crescita economica responsabile in tutto il mondo, non soltanto nei paesi produttori di caffè. La mostra, attraverso le foto e i dati forniti dalle più autorevoli organizzazioni internazionali e nazionali, si propone di mettere in luce i passi compiuti verso l'uguaglianza di genere nel mondo del caffè - anche attraverso i progetti sviluppati dalla Fondazione Lavazza - e ciò che ancora rimane da cambiare.

La Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus, nata nel 2004, è arrivata nel corso degli anni ad avere al suo attivo 32 progetti in 20 paesi e 3 continenti, di cui beneficiano oltre 146.000 coltivatori di caffè. La Fondazione sostiene l'autonomia delle comunità locali attraverso la valorizzazione del lavoro delle donne e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Promuove inoltre le buone pratiche agricole per migliorare la resa delle coltivazioni e la qualità del caffè e propone l'introduzione di strumenti tecnologici per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La mostra è a ingresso libero ed è visitabile tutti giorni dalle 8 alle 18.