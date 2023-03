Artissima, Rebeca Romero è la vincitrice dell'Ogr Award

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Rebeca Romero è l'artista vincitrice della quinta edizione dell'Ogr Award, premio di Artissima e Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, in dialogo con il progetto speciale Metamorphosis, secondo capitolo di Beyond Production. L'Ogr Award nasce come riconoscimento all'artista che meglio restituisce il complesso rapporto tra arte, tecnologia e innovazione, con particolare rilievo agli sviluppi digitali.

Il premio è stato conferito da una giuria internazionale composta da Amira Gad, curatrice e scrittrice, Rotterdam, Lars Henrik Gass, direttore del Festival Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, Samuele Piazza, senior curator Ogr Torino, e Domenico Quaranta, critico d'arte, curatore e docente specializzato in media art, Milano.

"La giuria premia unanimemente Rebeca Romero, rappresentata dalla galleria Copperfield di Londra, con il suo progetto Semilla Sagrada. Come emerge dalla sua pratica artistica in cui adotta un approccio archeologico, il progetto - si legge nella motivazione - indaga a fondo storie antiche proiettate in una civiltà futura, evocando relazioni complesse tra reale e virtuale, digitale e materiale, eredità culturale e simbolismo.

La giuria ha apprezzato la prospettiva analogica nell'utilizzo di materiali come i tessuti nella loro interazione con il metaverso, ma anche i possibili legami tra lo sciamanesimo e il mondo del digitale". (ANSA).