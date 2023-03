Afghanistan: ucciso governatore della provincia di Balkh

(ANSA) - MAZAR-I-SHARIF, 09 MAR - E' rimasto ucciso in un attentato suicida il governatore talebano della provincia settentrionale di Balkh. Mohammad Dawood Muzammil era appena arrivato nell'edificio, poi l'esplosione. "E' stato un kamikaze, ma non sappiamo ancora come sia riuscito a entrare", ha detto il capo della polizia. (ANSA).