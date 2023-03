Sangiuliano a Napoli, intesa per il Real Albergo dei Poveri

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - "Conosco il valore e la potenzialità di questo edificio, questo è un luogo di grande potenzialità". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che oggi ha firmato con il sindaco Gaetano Manfredi un protocollo di intesa per la valorizzazione e rigenerazione del Real Albergo dei Poveri di Napoli. E previsto un investimento per circa 100 milioni di euro (fondi Pnrr) e lo storico edificio monumentale sarà dedicato ad accogliere un centro culturale polifunzionale, una seconda sede del Mann, il museo archeologico, e la biblioteca nazionale di Napoli con grandi sale lettura e una sala conferenza da 1000 posti.

Insediando una struttura del genere "noi creiamo un faro che potrà aiutare i giovani a crescere", secondo Sangiuliano.

Il ministro ha invitato gli "imprenditori a credere in questa zona ", che si sviluppa lungo l'asse che parte dal Mann, passando per l'orto botanico fino a giungere all'Albergo dei poveri e ad una scuola di specializzazione dell'Università "Federico II" di Napoli.

"Facciamo una scelta per la cultura: per me la cultura è civiltà e può dare benessere ai cittadini di Napoli", ha proseguito il ministro. (ANSA).