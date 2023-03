Adelaide Cioni a Londra per prima mostra personale in Gb

(ANSA) - LONDRA, 06 MAR - Per la sua prima mostra personale nel Regno Unito Adelaide Cioni sceglie Londra e presenta 'Ab ovo / Notes on Patterns': una summa dell'indagine che l'artista italiana conduce da diversi anni sui motivi decorativi. Alla Mimosa House dal 9 marzo al 25 aprile (con ingresso libero), è realizzata grazie al sostegno di Italian Council, Direzione generale per la Creatività contemporanea e ministero della Cultura. Tema centrale di 'Ab ovo' (letteralmente "dall'uovo, dall'inizio") è la ricorrenza di certi motivi decorativi astratti - strisce, triangoli, griglie, cerchi, foglie e stelle stilizzate - sia in manufatti artistici che in natura. Questi motivi compaiono in epoche e aree geografiche diversissime, e spaziano dall'immaginario visivo non-occidentale ai sistemi iconografici odierni, a testimonianza di una connessione non lineare fra esseri umani, natura e oggetti. Cioni con le sue opere lavora all'incrocio fra pittura, tessuti e performance.

Alla base della sua pratica artistica ci sono il disegno, l'approccio femminista e un'assenza di narrazione. Nel corso della mostra (l'8 e l'11 marzo) l'artista presenterà anche per la prima volta una nuova performance che indaga il modo in cui la musica e il corpo danzante rispondono a questi motivi decorativi astratti. (ANSA).