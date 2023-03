Nasce il Mida, Museo internazionale delle donne artiste

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Nasce il primo nucleo del Mida: Museo Internazionale delle Donne Artiste a Ceresole d'Alba (Cuneo) che inaugurerà il 21 aprile 2023 e ospiterà al suo interno una selezione di opere di alcune tra le più interessanti artiste italiane e straniere. L'intento del Mida, diretto da Vincenzo Sanfo, curatore di fama internazionale, che sarà affiancato da un comitato consultivo è quello di portare in luce la creatività femminile, non sempre valutata nella giusta dimensione.

Grazie alla collaborazione delle artiste e di privati collezionisti è stato possibile assemblare un insieme di opere importanti, che spaziano da Berthe Morisot a Susanne Valadon, da Sonia Delaunay a Marina Abramovic, passando per Jenny Holzer, Carmen Gloria Morales, Beverly Pepper, Rabarama, le cinesi Zhang Hongmei, Xiao Lu, l'Indiana Washigha Rason Singh.

In mostra, vi saranno dipinti, disegni, sculture, ceramiche, installazioni, video, fotografie, acqueforti e opere grafiche che racconteranno la complessità del mondo creativo femminile.

Ospitato all'interno della Chiesa della Madonna dei Prati il Mida coinvolgerà anche il centro cittadino con installazioni e sculture collocate in luoghi appositamente selezionati prevedendo la collocazione ogni anno di alcune piastrelle e elementi indicativi riportanti i nomi e la storia di artiste non esposte nello spazio museale ma le cui storie meritano di essere conosciute mediante un apposito QR code.

Il Mida si affianca al già presente MuBatt , Museo della Battaglia di Ceresole, presenza già consolidata. (ANSA).