Maxxi L'Aquila, dopo 8 mesi chiude Afterimage

(ANSA) - L'AQUILA, 04 MAR - A otto mesi dall'inaugurazione, termina domani la mostra Afterimage curata dallo stesso Pietromarchi insieme ad Alessandro Rabottini, che ha proposto una riflessione per immagini sui temi della memoria e della metamorfosi con opere di pittura, scultura, fotografia, installazione, video e sperimentazione digitale realizzate da 26 artisti internazionali.

Questo pomeriggio c'è stato il "Curator's tour - tour dei curatori" di chiusura. Domani pomeriggio, alle 16, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla scoperta della mostra e delle splendide sale di Palazzo Ardinghelli, info e prenotazione su www.maxxilaquila.art/eventi o direttamente al museo.

Domani alle 12 sarà anche possibile partecipare alla performance musicale realizzata in collaborazione con il Conservatorio dell'Aquila. I musicisti Filippo Santacroce, Paolo Capanna, Marcello Lomarco e Rosaria Angotti attiveranno con i propri strumenti e con la voce l'opera dell'artista Francesco Cavaliere sulla scalinata del museo su composizioni di Luigi Francalanza, Vittorio Montalti, Davide Remigio e Marco Della Sciucca docenti del Conservatorio. La scalinata di palazzo Ardinghelli sarà come modificata dal suono e trasformata in un luogo di narrazioni inedite.

Da lunedì 6 marzo le sale di Palazzo Ardinghelli saranno chiuse al pubblico per allestimento di "visibileinvisibile", la doppia personale dedicata a due protagoniste dell'arte contemporanea, Marisa Merz e Shilpa Gupta. L'inaugurazione della mostra è prevista il primo aprile 2023 alle ore 16. (ANSA).