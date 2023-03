Il Carnevale di Viareggio ha incassato 3,8 milioni di euro

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 02 MAR - La Fondazione del Carnevale di Viareggio ha reso noto gli incassi dell'edizione 2023 - la 150/a della storia - che si è appena conclusa. Il totale dei sei corsi mascherati è stato di 3.802.000 euro netti.

Superato il bilancio di previsione che era di circa 2 milioni di euro.

Gli spettatori sono proventi da tutte le città italiane. Dopo la Toscana (33,1%) seguono Lombardia (17,3%) e Lazio (8,5%). Le presenze dall'estero sono state il 3,5%, anche da Australia, Brasile, Siberia, Messico, Emirati Arabi, Argentina, Hong Kong, Sudafrica, Usa, Hawai, perfino dall'Ucraina. Assenti cinesi e coreani, ancora stretti nella morsa del Covid. Notevole anche l'attenzione sui social con 5,5 milioni di persone raggiunte in un mese su Facebook quasi 1 milione e 830.000 su Instagram. In rassegna stampa ci sono 3.412 articoli tra web, stampa, tv, radio. Successo anche per il Progetto scuola che ha visto una grande partecipazioni di scolaresche con le visite al Museo del Carnevale sempre più in crescita.

Il 16 aprile sono in programma le premiazioni presso la Cittadella del Carnevale. Sul futuro, tra le decisioni da prendere da parte della Fondazione c'è quella se riportare a cinque per esempio le costruzioni di Seconda categoria, come prima, rispetto alle quattro attuali, e valutare altre iniziative che sono in cantiere. Visti i risultati ottenuti comunque la conferma sul campo pare più che meritata. (ANSA).