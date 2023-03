Palazzina Stupinigi, gli scatti di Erwitt inno alla famiglia

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - E' un inno alla famiglia, non in senso classico, senza distinzioni di genere e nessuna barriera.

Si chiama 'Elliott Erwitt Family', la mostra alla Palazzina di Caccia di Stupinigi dal 4 marzo all'11 giugno. Raccoglie settant'anni di scatti in bianco e nero che nella lunghissima carriera di Erwitt - oggi 94enne - meglio hanno descritto e rappresentato tutte le sfaccettature del concetto di famiglia.

La curatrice della mostra Biba Giacchetti, ha chiesto al grande fotografo di creare un album personale e pubblico, storico e contemporaneo, serio e nello stesso tempo ironico. Si ritrovano istanti di vita dei potenti della terra, come Jackie al funerale di Jfk, accanto a scene intime come la madre che osserva rapita la neonata, che poi è Ellen, la primogenita del fotografo. La mostra è una produzione Next Exhibition, in collaborazione con Sudest 57 e Associazione Culturale Dreams con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino.

Gli organizzatori hanno inventato il contest fotografico "My family", volto a far diventare protagonista il pubblico che visiterà la mostra. Dal 4 marzo al 28 maggio i visitatori potranno inviare all'indirizzo e-mail ufficiale della mostra info@elliotterwitt.it la foto della loro famiglia. Tutte le foto verranno inserite in un album sulla pagina facebook di Next Exhibition, oltre ad essere esposte nella sala didattica in mostra alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. La foto più votata dagli utenti su facebook avrà la possibilità di essere stampata ed esposta ufficialmente sempre nell'area didattica della mostra, mentre l'autore dello scatto potrà accedere gratuitamente a tutte le esposizioni realizzate in Italia da Next Exhibition fino a fine 2023. (ANSA).