Online la nuova piattaforma digitale su Leonardo da Vinci

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - È online da oggi la Leonardo//thek@, una piattaforma digitale per esplorare il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, la sua più ampia raccolta di carte formata alla fine del XVI secolo dallo scultore Pompeo Leoni.

Per la vastità delle informazioni contenute nei suoi oltre 1100 fogli e per la loro sequenza caotica, la consultazione del Codice Atlantico presenta enormi difficoltà, motivo per cui è stato fino ad oggi solo marginalmente utilizzato dalla comunità internazionale degli studiosi della prima Età moderna.

Ed è proprio per superare queste criticità che il Laboratorio Multimediale del Museo Galileo di Firenze ha messo a punto la piattaforma informatica, un progetto sviluppato in collaborazione con la Commissione per l'Edizione Nazionale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo da Vinci (Commissione Vinciana), la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, la Royal Library di Windsor, la Biblioteca Leonardiana di Vinci e l'Ente Raccolta Vinciana.

Leonardo//thek@ è stata realizzata grazie al sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci e al contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Con la piattaforma saranno consultabili oltre 6000 note critiche di Leonardo e tra le altre cose anche quasi 10mila citazioni bibliografiche.

"Si chiama Leonardo//thek@ perché è una teca digitale dedicata ai manoscritti di Leonardo che non sono le cose più studiate - spiega Paolo Galluzzi, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci - si discute di più della pittura, meno dei manoscritti. E c'è una ragione: è molto difficile studiare queste carte, sono complesse e rese estremamente più complicate dai collezionisti che hanno smembrato ai codici". (ANSA).