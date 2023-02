L'ex Caserma Stamura ospiterà l'Archivio di Stato di Ancona

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - L'Agenzia del Demanio, il Comune di Ancona e il ministero della Cultura hanno siglato un protocollo d'intesa per riqualificare e valorizzare l'ex Caserma Stamura.

L'immobile si trova nel Parco del Cardeto, il più grande parco di Ancona che gode di una posizione panoramica in un contesto di alto valore storico, naturale e paesaggistico. L'intervento, che riguarda un'area di circa 17 mila metri quadrati, prevede il trasferimento degli uffici dell'Archivio di Stato di Ancona nell'ex Caserma e consente il recupero di un edificio di alto valore artistico e architettonico, con risparmi di spesa per lo Stato di circa 330 mila euro annui di locazioni passive. Il fabbricato principale della ex caserma, poco meno di 5 mila metri quadrati, "ristrutturato nel rispetto dell'impianto storico e - informa il Mic - secondo elevati standard di sostenibilità energetica e sismica, diventerà un innovativo e funzionale polo archivistico". (ANSA).