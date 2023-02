In mostra gli universi femminili di Assunta Saulle e Laetitia Ky

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Dal 3 marzo al 5 maggio la Fondazione Made in Cloister ospita la mostra bipersonale di Assunta Saulle e Laetitia Ky, artista ivoriana protagonista del film "Disco Boy" di Giacomo Abbruzzese, premiato con l'Orso d'argento alla 73/a edizione della Berlinale. Le due esposizioni, prodotte da Andrea Aragosa per Black Tarantella con la collaborazione di Lis10 Gallery, mettono in evidenza gli universi creativi di due giovani artiste capaci negli ultimi anni d'imporsi all'attenzione del pubblico e della critica del panorama artistico internazionale.

Nello spazio espositivo del LAB.oratorio di Made in Cloister (Piazza Enrico de Nicola) si confrontano due percorsi artistici differenti in dialogo tra loro. Quello della campana Assunta Saulle, dal titolo "Universi e Mondi" a cura di Simon Njami, scandito da 6 installazioni che uniscono sinergicamente l'oggettività della fotografia con la soggettività plastica espressiva della scultura polimaterica. E quello di Laetitia Ky, intitolato "Lo Sguardo di Medusa" e curato da Alessandro Romanini, con un ciclo di 12 fotografie e 4 dipinti che hanno come soggetto la stessa artista, il cui corpo diviene supporto e strumento di rivendicazione identitaria.

"Entrambe le artiste, riconosciute per l'originalità e per l'attitudine etica al lavoro creativo, elaborano una poetica multidisciplinare dando vita a dispositivi che incoraggiano lo spettatore alla produzione di pensiero" spiegano i promotori della mostra. Assunta Saulle "orchestra in maniera armonica un complesso di materiali: vetro, ceramica, acciaio, legno carbonizzato, fotografia e scultura si articolano espressivamente mettendo in dialogo natura e alchimia". Il ciclo fotografico e i dipinti che costituiscono la mostra "Lo Sguardo di Medusa", invece, sono un'ulteriore tappa nel percorso di ricerca di Laetitia Ky e rivela diverse declinazioni dell'identità femminile, in un continente complesso come quello africano. L'artista ivoriana ispirandosi al mito di Medusa, mette in primo piano l'identità femminile, misurandosi anche con la necessità impellente di vedere riconosciuti i diritti minimali, nell'ambito di una cultura maschilista. Il vernissage è in programma venerdì alle ore 18. (ANSA).