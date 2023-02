Come nasce l'opera di Gaetano Pesce, disegni in mostra (3)

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Le grandi opera di Gaetano Pesce viste attraverso i suoi disegni. A New York va in mostra dal 1 marzo all'8 maggio, da Gallerie56 'Gaetano Pesce Unframed', collezione di circa 60 disegni dello scultore e architetto italiano di origini liguri nonché uno maggiori esponenti del design italiano al mondo. Curata da Lee F. Mindel, la mostra si focalizza su una pratica poco conosciuta della vasta opera di Pesce, appunto i disegni, alcuni dei quali sono collegati a progetti esistenti della sua architettura e di interior design, altri a spazi mai realizzati. Tutti, a loro modo, mettono in evidenza l'immaginazione senza confini dell'artista.

"Questi disegni - ha spiegato all'ANSA Mindel - spaziano lungo un arco di tempo di 40 anni e mostrano la visione dietro alcuni dei suoi progetti di design più iconici come gli armadi dalle sembianze umane e le poltrone in feltro". Feltri' è una poltrona progettata da Pesce e prodotta da Cassina dal 1987. Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale più rilevanti del 20/o secolo e fa parte della collezione permanente del MoMa di New York e del Triennale Design Museum di Milano. "Tutti - sottolinea - mettono in luce l'importanza per Pesce della gioia espressiva delle forme umane. Non a caso ha sempre sostenuto che l'architettura si realizza attraverso la sua umanità".

Tra i pezzi forti della collezione 'Up 7' (Il Piede), prototipo di piede rosso gigante e 'Fish Coffee Table', tavolo a forma di pesce. In linea con il titolo della mostra, 'Unframed' e per volontà dell'artista, tutti i disegni sono esposti senza una cornice. "Pesce - continua Mindel - ha voluto che fossero appesi con il nastro adesivo in modo da dare l'idea del carattere fugace dell'opera". "Inoltre - spiega ancora - il suo concetto del mondo e senso della materialità è caratterizzato in modo unico attraverso un profondo senso dell'umorismo. Esposti anche bozze e disegni di 'La casa di Bahia' in Brasile e la 'Maison des Enfants' a Parigi e 'Giardino Verticale'. (ANSA).