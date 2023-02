Opera di Andrea Villa per aiutare Siria e Turchia

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Ha uno scopo anche solidale l'ultima opera di Andrea Villa, lo street artist torinese tornato questa notte con un nuovo manifesto con il quale intende aiutare la popolazione colpita dal terremoto in Turchia e Siria.

"Con il mio nuovo manifesto - spiega Villa - ho voluto rappresentare un bacio simbolico tra la Turchia e la Siria, in un contesto di macerie e rovine, come gesto di resilienza e solidarietà. Con le vendite delle riproduzioni di questo manifesto - annuncia l'artista - devolvero' il 30% dei ricavati alla Croce Rossa Italiana - Mezzaluna Rossa per sostenere le vittime del terremoto e i loro bisogni primari". I manifesti, ispirati al celebre dipinto di Francesco Hayez, sono stati affissi a Torino in corso Massimo D'Azeglio e al Rondo' Rivella.

(ANSA).