'La magia di Marc Chagall' in mostra a Otranto

(ANSA) - OTRANTO, 24 FEB - Le sale del Castello Aragonese di Otranto (Lecce), dal 30 marzo al 5 novembre del 2023, ospiteranno una mostra d'arte dell'artista bielorusso Marc Chagall, dal titolo, 'La magia di Marc Chagall tra realtà e surrealtà'. La mostra, promossa dal Comune di Otranto con 'Global Art' e Studio Guastalla arte moderna e contemporanea, è stata presentata oggi in conferenza stampa, ed intende ripercorrere, si legge in una nota del Comune, "attraverso apparati biografici, suggestioni e narrazioni a più voci la sua lunga storia di uomo e di artista mediante una selezione ragionata di opere di varie datazioni". Saranno circa 80 le opere esposte tra acqueforti e litografie originali (tecniche molto amate dal maestro), firmate e numerate dall'artista, e dipinti di Marc Chagall, "insieme a Pablo Picasso, Salvador Dalì e Marcel Duchamp, uno dei grandi innovatori dell'immaginario culturale e visivo del Novecento". Il progetto prevede, anche, un ciclo di appuntamenti collaterali. "Il Comune di Otranto - afferma il commissario straordinario Vincenza Filippi - è particolarmente orgoglioso di ospitare quest'anno, nel periodo primavera-estate, nelle sale del suo suggestivo Castello, una mostra dedicata ad un artista di rilievo mondiale, come March Chagall, poliedrico e visionario genio che ha innovato profondamente l'arte del Novecento".

