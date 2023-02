Capolavoro di Rubens torna in Belgio prima dell'asta

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Per la prima volta in circa 200 anni un capolavoro di Sir Pieter Paul Rubens torna in Belgio prima di essere venduto all'asta a New York. Si tratta di 'Ritratto di uomo come Dio Marte' (Portrait of a Man as the God Mars, ca 1620) e sarà mostrato da Sotheby's Bruxelles. Lo ha detto all'ANSA la stessa casa d'aste del Regno Unito.

L'opera fu dipinta dal pittore fiammingo ad Anversa, ad una quarantina di chilometri dalla capitale belga, all'apice del suo processo creativo ed è anche una rarità nella sua ritrattistica in quanto il soggetto è raffigurato con sembianze classiche.

Sempre secondo quanto riferisce Sotheby's, si tratta dell'unico ritratto di Rubens dipinto in questo modo e rivela l'attrazione dell'artista per il mondo classico. Il ritratto fa parte della collezione 'Fisch Davidson' e andrà all'asta il prossimo maggio a New York nell'ambito della 'Modern Evening Auction'. E' stimato dai 20 ai 30 milioni di dollari. Dopo Bruxelles, l'opera andrà in mostra a Londra. (ANSA).