Carnevale di Venezia, la maschera più bella è 'Astrostar'

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - Karen Duthoit, quarantenne francese proveniente dalla regione di Lille, è la vincitrice dell'edizione 2023 del concorso della Maschera più Bella del Carnevale di Venezia. A conquistare i cuori della giuria, presieduta dal direttore artistico del Carnevale Massimo Checchetto, è stata infatti la sua creazione "Astrostar", composta da centinaia di frammenti di specchi e con un chiaro rimando ai segni zodiacali di "Take Your Time For The Original Signs".

Il concorso della Maschera più bella ha previsto per tutta la durata del Carnevale l'installazione di una camera 360 gradi in Piazza San Marco, attraverso la quale i partecipanti a "Take Your Time For The Original Signs" hanno potuto registrare un breve video e condividerlo sulle piattaforme social.

Da sabato 11 febbraio Piazza San Marco ha visto sfilare ogni giorno centinaia di maschere e costumi, in un trionfo di creatività e divertimento che ha saputo lasciare a bocca aperta il pubblico. Personaggi travestiti di tutte le età e le nazionalità hanno calcato il palco della "Maschera più Bella", l'installazione scenografica allestita nel salotto più bello d'Europa finalizzata a valorizzare tutti coloro che decidono di sfilare, scattandosi una foto e ambendo al premio del Carnevale di Venezia 2023. (ANSA).