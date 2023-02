Riapre il Museo della cattedrale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Dopo un periodo di chiusura, coinciso con la pandemia, riapre al pubblico da sabato 18 il Museo del Capitolo della cattedrale - "Isola di San Lorenzo" di Perugia, con un nuovo allestimento delle sue opere d'arte.

Il nuovo progetto del Museo del Capitolo arriva a cento anni dalla sua apertura (1923-2023) e anche nel quinto centenario della morte del Perugino e del Signorelli (1523-2023). Il nuovo allestimento delle opere d'arte, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Perugia, è un percorso tra pittura, scultura, oreficeria, miniatura e tessile, che documenta il lungo "dialogo" che unisce ed accomuna le diverse espressioni artistiche, "testimonianza diretta di una committenza che ha trovato nella ricerca del bello uno strumento per incontrare Dio" come ha sottolineato in una conferenza stampa l'architetto Alessandro Polidori, direttore dell'Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e curatore del progetto del nuovo allestimento.

Molte le novità con ogni sala, ha sottolineato il curatore, "che racconta la storia della nostra diocesi e il fondamentale legame che la Cattedrale ha avuto con tutto il territorio circostante".

C'è una sala dedicata al Santo Anello che la cattedrale custodisce, una dedicata ad Agostino di Duccio e in particolare all'altare che lui fa nel 1473 all'interno della cattedrale, una "delle più importanti" dedicata alla storia del museo e che racconta come è nato nel 1923.

Una sala, al centro del percorso, è poi dedicata all'opera identitaria del museo, la splendida Pala di Sant'Onofrio di Luca Signorelli. La sala "Speranza e affidamento" vede esposte invece le opere con carattere devozionale e processionale che i perugini hanno fatto realizzare in momenti di difficoltà come la peste. Infine, la sala dedicata ai santi patroni di Perugia (Costanzo, Ercolano e Lorenzo) e quella dedicata a Leone XIII che prima di diventare Papa è stato vescovo di Perugia. La riapertura al pubblico sarà con biglietto ridotto (6 euro singolo e 4 euro a partecipante di gruppi di 15 persone) per sabato 18 e domenica 19 febbraio. (ANSA).