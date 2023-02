A Roma le opere di Cagli dal 1947 al 1959

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Corrado Cagli, grande pittore e maestro del Novecento, è il protagonista della mostra 'Cagli 1947-1959' prevista a Roma dal 30 marzo al 5 maggio prossimi. Ad ospitarla è la galleria 'Antichità Alberto Di Castro' a Piazza di Spagna che propone un viaggio nel mondo sorprendente dell'artista, (Ancona 1910-Roma 1976) orientato verso un orizzonte multidisciplinare, dalla pittura alla scultura e alla ceramica, dal teatro alla danza. I suoi esperimenti sono stati di grande ispirazione per artisti come Afro, Guttuso, Burri e Schifano. Le opere esposte - una trentina tra le più iconiche della sua produzione - sono state realizzate nel dopoguerra. A seguito delle leggi razziali, Cagli è stato costretto a lasciare Roma alla volta di Parigi e poi New York, dove conosce e frequenta le più importanti avanguardie culturali, collaborando con Stravinsky e Balanchine. La mostra è curata da Alberto Di Castro, Denise Di Castro, Gian Enzo Sperone e Yuri Tagliacozzo e presenta alcune tra le sue più riconoscibili immagini esoteriche legate al mondo dei tarocchi, come "Ruota della Fortuna" e il "Bagatto come Arlecchino." E' prevista anche una selezione di opere del 1949 che sperimentano la quarta dimensione, come "L'Angoscia" e "Diogene", caratterizzate da una gestualità fortemente espressiva. (ANSA).