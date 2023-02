Musei del Veneto, al via campagna 'Cool-ture around Venice'

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - E' al via il lancio della campagna promozionale "Cool-ture around Venice", finanziata dal Ministero della Cultura e realizzata da Ideeuropee in collaborazione con la Direzione Musei Veneto, l'istituto a capo dei 18 siti museali sul territorio regionale.

"Cool-ture around Venice" si rivolge a un ampio pubblico con un linguaggio fresco, associato a immagini vicine alle attuali modalità di trasmissione via social: protagonisti i musei statali del Veneto e le loro collezioni. La campagna pubblicitaria insiste sulla varietà del patrimonio, dalla misteriosa figura dello "Sciamano" del Museo archeologico di Verona, alla bellezza del San Sebastiano di Mantegna alla Ca' D'Oro di Venezia, dai colori dei vetri di Adria (Rovigo), alla contemporaneità di Depero al Museo nazionale Collezione Salce di Treviso.

La campagna sarà proposta nei principali snodi ferroviari del Veneto, a Venezia, Bologna, Verona e presso l'aeroporto internazionale "Marco Polo" di Tessera, con un doppio claim, in inglese e in italiano. C'è anche un'attività di "guerilla marketing", una tecnica di comunicazione incentrata su eventi da tenersi in ambiente urbano o ad alta frequenza e dalla forte connotazione creativa, che consente un'alta viralità social spontanea a cura di chi viene coinvolto. Verrà proposta anche per i musei della Direzione regionale Veneto. (ANSA).