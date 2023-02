I Macchiaioli a Pisa, mostra prorogata al 19 marzo

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - Prorogata fino al 19 marzo la mostra 'I macchiaioli', aperta a Palazzo Blu di Pisa l'8 ottobre scorso con chiusura prevista per il 26 febbraio. La decisione, si spiega da Palazzo Blu, è stata presa da Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, in accordo con la Fondazione Pisa, e grazie alla gentile concessione dei prestatori coinvolti nel progetto, "visto l'andamento straordinario dell'esposizione, visitata da oltre 85 mila visitatori, con una previsione che sfiora i 100mila per la data del 26 febbraio, con sold out per le visite guidate alle scolaresche, tutte le mattine".

La mostra, a cura di Francesca Dini, ripercorre l'entusiasmante evoluzione e insieme rivoluzione dei Macchiaioli, che hanno dato vita a una delle più originali avanguardie nell'Europa della seconda metà del XIX secolo. Si tratta di una retrospettiva di oltre 120 opere, per lo più capolavori provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti musei come le Gallerie degli Uffizi di Firenze, il Museo nazionale Scienza e tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, la Galleria d'arte moderna - Musei di Genova Nervi e la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma. (ANSA).