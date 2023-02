Con Fai e Scurati nasce Narrate, gente, la vostra terra

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Nessun luogo è troppo piccolo o troppo grande per essere amato. E qualunque angolo di questo Paese è degno di essere custodito, curato e preservato attraverso il racconto". Così lo scrittore Premio Strega Antonio Scurati presenta Narrate, gente, la vostra terra, il nuovo contest al via da oggi con il Fai per la valorizzazione dei luoghi del cuore attraverso il racconto.

"Sono convinto che siamo tutti narratori, a vario titolo - dice Scurati - Per me raccontare significa anche custodire, prendersi cura. Penso a quando la sera i bambini pretendono il racconto di una storia: è il viatico che li accompagna al sonno e, per i genitori, un modo per custodirli. L'appello che vorrei lanciare con il Fai è: facciamo la stessa cosa con la nostra terra. Non solo gli italiani, anche gli stranieri che parlano un po' l'italiano e amano questo Paese".

Nato da un'idea di Scurati e della giornalista Marta Stella, al contest si può partecipare inviando entro il 15 settembre un racconto vocale che sia una descrizione, un ricordo, una celebrazione o un messaggio intimo del proprio luogo del cuore (info www.iluoghidelcuore.it). "Può essere un monumento noto o una spiaggia - spiega Scurati - Il mio è la vigna del complesso monumentale di San Francesco della vigna a Venezia, dove giocavo da bambino". I migliori racconti verranno veicolati periodicamente sui canali digitali del Fai. A novembre l'annuncio del vincitore, mentre il suo luogo del cuore beneficerà di un progetto di valorizzazione del valore di 5 mila euro a cura del Fai.

"Con le migliaia di micro narrazioni che arriveranno . cpnclude Scurati - potremo disegnare una mappa narrativa e sentimentale dell'Italia". Tra i primi ad aderire, anche Alessandro Baricco, Sonia Bergamasco, Francesco Guccini, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Bianca Pitzorno, Massimo Popolizio e Stefania Rocca.

